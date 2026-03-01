Schwenninger Wild Wings Future: Warum U20-Coach Wayne Hynes noch Hoffnungen hat

Nach den ersten beiden Niederlagen in der DNL-Playdown-Serie gegen Rosenheim steht sein Team aber schon mit dem Rücken zur Wand. Am Samstag in der Helios Arena gilt es.
Die U20 der Wild Wings Future hat die ersten beiden Spiele in der DNL-Playdown-Serie am Wochenende in Rosenheim verloren (3:4 n.V/1:4). In der Serie „Best of 5“ brauchen die Schwenninger am kommenden Samstag daheim im dritten Spiel unbedingt einen Sieg, um die Spiele um den Klassenerhalt in der DNL gegen die jungen Starbulls fortzusetzen.