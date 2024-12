1 Schwenningens U20-Spieler Moritz Beer (links) im Duell mit dem Dresdner Emilian Hübner. Foto: Roland Sigwart

U20 kann zumindest einmal im Heimspiel jubeln. Es waren die erwarteten knackigen Aufgaben. U17 verkauft sich unter Wert und muss in der Meisterrunde weiter lernen.









Link kopiert



Die Schwenninger U20 holte aus den beiden schweren Heimspielen gegen Dresden in der Qualifikationsrunde einen Sieg. Die U17 verkaufte sich in Dresden in beiden Spielen (jeweils 2:6) unter Wert.