Schwenninger Wild Wings Future: U20 zeigt ihr bestes Spiel bisher in dieser DNL-Saison

DNL-Qualifikationsrunde: Nur drei Tage nach dem ersten 2:1-Heimsieg gegen den Gruppenersten Bietigheim feierte die U20 der Wild Wings Future am Dienstagabend in der Helios Arena erneut einen 2:1-Coup. „Wir haben unser bisher bestes Saisonspiel gezeigt. Der Sieg war für uns noch mehr verdient als am Samstag, weil wir sehr konstant und kompakt gespielt haben“, freute sich Coach Wayne Hynes.

In der Tabelle rangieren die Schwenninger mit nun 28 Punkten zwar immer noch auf dem sechsten Rang, doch der Rückstand auf den für den frühzeitigen Klassenerhalt relevanten vierten Rang (Rosenheim, 32, ein Spiel mehr als die Wild Wings) beträgt für die Neckarstädter nur noch vier Punkte. Der vierte Platz würde gleichzeitig den Schwenningern auch noch die Teilnahme an den Pre-Playoffs bescheren.

Der Spielverlauf am Dienstag

Doch zurück zum Dienstagspiel: Erneut zeigten die Gastgeber vor allem in der Defensive eine sehr gute Leistung. Dennoch gingen die Bietigheimer kurz vor dem Ende des ersten Drittels mit 1:0 in Führung. Nach guten, nicht genutzten Chancen glich die U20 in der 49. Minute durch Florian Firnkorn zum 1:1 aus und legte nur zwei Zeigerumdrehungen später durch das entscheidende 2:1 von Finley Kopf nach.

Erneut war Torhüter-Talent Baran Cicek der große Rückhalt im Schwenninger Team. Seine in dieser Saison starken Leistungen hatten zur Folge, dass der U20-Keeper nun mit einer Förderlizenz für die Ravensburg Towerstars (DEL2) ausgestattet wurde. „Wir wissen aber noch nicht, wie die Ravensburger in den kommenden Wochen mit ihm planen. Baran ist natürlich für uns hier ganz wichtig“, macht Wayne Hynes deutlich.

Noch acht Partien haben die Wild Wings in der DNL-Qualifikationsrunde auszutragen. Am Wochenende geht es zweimal daheim gegen den Gruppensiebten Augsburg weiter.