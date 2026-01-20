Schwenninger Wild Wings Future: U20 zeigt ihr bestes Spiel bisher in dieser DNL-Saison

Erneut besiegen die jungen Wild Wings daheim Bietigheim mit 2:1. Die Hoffnungen auf den frühzeitigen Klassenerhalt steigen. Torhüter Baran Cicek erhält Förderlizenz.
DNL-Qualifikationsrunde: Nur drei Tage nach dem ersten 2:1-Heimsieg gegen den Gruppenersten Bietigheim feierte die U20 der Wild Wings Future am Dienstagabend in der Helios Arena erneut einen 2:1-Coup. „Wir haben unser bisher bestes Saisonspiel gezeigt. Der Sieg war für uns noch mehr verdient als am Samstag, weil wir sehr konstant und kompakt gespielt haben“, freute sich Coach Wayne Hynes.