U20 setzt sich in Bietigheim mit 5:3 durch

1 Die Schwenninger U20 – hier Samuel Heck (vorne) – feierte in Bietigheim einen wichtigen Auswärtssieg. Foto: Roland Sigwart

In der DNL-Qualifikationsrunde stehen die Schwenninger auf Rang drei. Coach Wayne Hynes ist überwiegend zufrieden. Am Wochenende geht es in Landshut weiter.









Die Schwenninger U20 hat in Bietigheim ihr Spiel in der DNL-Qualifikationsrunde verdient mit 5:3 gewonnen und steht in der Tabelle des Achterfeldes auf dem guten dritten Platz.