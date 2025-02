Schwenninger Wild Wings Future: U20 muss in Sachen DNL-Klassenerhalt nachsitzen

1 U20-Stürmer Damian Hbracak (rechts) greift gegen den EC Bad Tölz an. Foto: Roland Sigwart

Es geht für die Schwenninger nach den Heimniederlagen gegen Bad Tölz in die zweite und entscheidende Runde der Playdowns. Die U17 hat weiter die Pre-Playoff-Qualifikation vor Augen. Für Fire Wings ist die Saison zu Ende.









Ein böses Erwachen für die Schwenninger U20! In den ersten beiden Heimspielen der DNL-Playdownserie (Serie Best of 3) gegen den EC Bad Tölz setzte es Niederlagen (2:3 nach Verlängerung, 2:8). Somit müssen die jungen Wild Wings am kommenden Wochenende (ebenfalls daheim) in der zweiten und der entscheidenden Runde der Playdown-Serie gegen Deggendorf antreten. Der Verlierer in der Serie „Best of 5“ steigt in die DNL2 ab.