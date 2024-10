Schwenninger Wild Wings Future: U20 möchte nachlegen – U17 kann sich noch erholen

1 Die Schwenninger U20 – hier Torhüter Steve Majher (Mitte) – möchte in den beiden Heimspielen der DNL-Qualifikationsrunde gegen Rosenheim weiter punkten. Foto: Roland Sigwart

Die Meisterrunde beginnt für die Schwenninger erst in einer Woche. Fire Wings sind in Hügelsheim klarer Favorit.









Für die U20 der Wild Wings Future geht es am Wochenende daheim in der DNL-Qualifikationsrunde mit den Spielen gegen Rosenheim weiter. Vier Punkte konnten die Jungs um Trainer Wayne Hynes am ersten Quali-Wochenende gegen Bad Tölz holen. Der Traum von der Play-off-Teilnahme – über den Umweg Qualifikationsrunde – ist für die Neckarstädter intakt. „Unsere Punktgewinne gegen Bad Tölz waren der erste Schritt in die richtige Richtung“, lobt der Coach.