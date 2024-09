U20 lässt in Rosenheim drei wichtige Punkte liegen

1 U17-Verteidiger Noah Berner trug sich in Nürnberg auch in die Schwenninger Torschützenliste ein. Foto: Roland Sigwart

U17 verliert klar in Mannheim, setzt sich aber verdient mit 4:3 in Nürnberg durch.









Die Schwenninger U20 (DNL) brachte aus Rosenheim zumindest einen Sieg aus zwei Spielen mit. Die U17 (Division Süd) verlor in Mannheim mit 0:13, siegte aber am Sonntag in Nürnberg mit 4:3.