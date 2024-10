U20 holt die ersten vier Punkte in der DNL-Qualifikationsrunde

1 Auch Samuel Heck (links) trug sich in die Torschützenliste der U20 am Wochenende gegen Bad Tölz ein. Foto: Roland Sigwart

Nach den beiden Heimspielen gegen den EC Bad Tölz lobt Coach Wayne Hynes: „Es ist der erste Schritt in die richtige Richtung."









Für die U20 der Wild Wings Future begann am Wochenende daheim in zwei Spielen gegen den EC Bad Tölz die DNL-Qualifikationsrunde. Die U17 ist bereits für die Meisterrunde qualifiziert und steigt dort am kommenden Wochenende ein.