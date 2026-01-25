Schwenninger Wild Wings Future: U20 hat noch Glück im sportlichen „Unglück“ – U17 verkauft sich teuer

Das Schwenninger DNL-Team holt daheim in zwei Spielen gegen Augsburg nur einen Zähler. Doch die U20 rückt noch näher an den Klassenerhalt heran. Fire Wings verlieren.
Unterm Strich im Kampf um den DNL-Klassenerhalt war es zu wenig: Die Schwenninger U20 holte daheim gegen das bisherigen Tabellenvorletzten Augsburg nur einen Punkt. Doch die jungen Wild Wings sind mit diesem einen Zähler noch näher an den wichtigen vierten Rang (nur noch drei Punkte Rückstand) gerückt. Die Konkurrenz spielte für die Neckarstädter. Die U17 verkauften sich teuer gegen Meisterschaftsfavorit Mannheim (2:5) und die Fire Wings verloren am Sonntagabend daheim gegen Pforzheim mit 2:4.