Schwenninger Wild Wings Future: U20 hat noch Glück im sportlichen „Unglück“ – U17 verkauft sich teuer

Das Schwenninger DNL-Team holt daheim in zwei Spielen gegen Augsburg nur einen Zähler. Doch die U20 rückt noch näher an den Klassenerhalt heran. Fire Wings verlieren.

Unterm Strich im Kampf um den DNL-Klassenerhalt war es zu wenig: Die Schwenninger U20 holte daheim gegen das bisherigen Tabellenvorletzten Augsburg nur einen Punkt. Doch die jungen Wild Wings sind mit diesem einen Zähler noch näher an den wichtigen vierten Rang (nur noch drei Punkte Rückstand) gerückt. Die Konkurrenz spielte für die Neckarstädter. Die U17 verkauften sich teuer gegen Meisterschaftsfavorit Mannheim (2:5) und die Fire Wings verloren am Sonntagabend daheim gegen Pforzheim mit 2:4.

U20 DNL Qualifikationsrunde Am Samstag, im ersten Spiel gegen Augsburg, unterlagen die jungen Schwenninger nach einer völlig verschlafenen Startphase (0:4-Zwischenstand) mit 3:4. Mit dem 1:4 durch Stepan Sokol (15.) bliesen die Gastgeber zur Aufholjagd. Marlon Henning (22.) und Ebrahim Weston (25.) sorgten für das 3:4, doch für eine Overtime reichte es nicht mehr.

Am Sonntag holten die Schwenninger beim 3:4 nach Verlängerung zumindest noch einen Punkt. Stepan Sokol, Ebrahim Weston und Markus Schiffer hatten die drei Tore für die Hausherren erzielt. Coach Wayne Hynes war nach den beiden Heimspielen etwas sauer: „Natürlich hatten wir uns mehr ausgerechnet. Aber nach unseren guten Leistungen in den vergangenen Wochen hat sich unser Team vielleicht ein wenig zu sicher gefühlt und ist etwas vom Plan abgewichen.“

U17 DEB Meisterrunde

Bei der 2:5-Heimniederlage gegen den U17-Meisterschaftsfavoriten Mannheim verkauften sich die Schwenninger als Außenseiter teuer. Vier Spieler der U15 mussten beim dezimierten Kader von Coach Kevin Richter aushelfen. Max Geiger und Luis Miske erzielten die Treffer für gut kämpfende Neckarstädter. Allerdings bleibt die U17 Tabellenletzter, hat noch sechs Spiele in der Meisterrunde vor sich.

Fire Wings Baden-Württemberg-Liga

Die Schwenninger haben daheim gegen den 1. CfR Pforzheim mit 2:4 verloren und bleiben Tabellenvorletzter. Niklas Karle hatte in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen, dann verloren die Fire Wings den Faden und lagen bis zur 55. Minute mit 4:1 vorne. Der zweite Schwenninger Treffer von Hannes Deuring (55.) kam für die Gastgeber zu spät.