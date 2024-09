1 Gut, dass am Wochenende spielfrei ist: U20-Coach Wayne Hynes wird einiges mit seinen Spielern in den kommenden Tagen zu besprechen haben. Foto: Roland Sigwart

Das herbe 0:7 in Kaufbeuren beweist die Sorgen des Ex-Profis. U17-Trainer Sebastiano Lo Castro tritt mit seinem Team in Augsburg und daheim gegen Füssen an.









Link kopiert



Das U20-Team der Wild Wings Future steckt in der DNL nach den ersten Saisonspielen in einer kleinen Krise, ist am Wochenende aber spielfrei. Die U17 hat am Samstag und am Sonntag in der Division Süd Spiele gegen Augsburg und Füssen.