Schwenninger Wild Wings Future: U17 ist für die Meisterrunde qualifiziert

1 Die U17 freut sich riesig: Die Qualifikation für die DEB-Meisterrunde ist geschafft. Foto: Victoria Lange

Entscheidender 4:1-Heimsieg gegen Bietigheim. U20 kann aus Iserlohn keine Punkte mitbringen.









Chapeau Schwenninger U17! Trotz der wochenlangen Ausfälle von wichtigen Leistungsträgern hat die Mannschaft von Coach Sebastiano Lo Castro mit dem 4:1-Heimsieg am Samstag gegen Bietigheim und Platz zwei in der Division Qualigruppe den Einzug in die Meisterrunde geschafft. Damit haben die Neckarstädter den Klassenerhalt schon zu diesem frühen Zeitpunkt sicher und können auf ihre erstmalige Play-off-Teilnahme in dieser Saison hoffen.