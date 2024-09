1 Das 8:2 daheim gegen den EV Füssen tat den U17-Jungs, die aktuell auf einige verletzte Leistungsträger verzichten müssen, am Sonntag richtig gut. Foto: Victoria Lang

In Augsburg unterliegen die Neckarstädter knapp mit 3:4. Das ersatzgeschwächte Team zeigt insgesamt eine Top-Einstellung.









Die U17 der Wild Wings Future hat in der Division Süd ihren nächsten Sieg geholt. Nach der unglücklichen 3:4-Niederlage am Samstag in Augsburg schlug die Mannschaft um Coach Sebastiano Lo Castro am Sonntag nach einem gewaltigen Schlussspurt im dritten Drittel daheim den EV Füssen mit 8:2. Die U20 der Schwenninger war am Wochenende spielfrei.