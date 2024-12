U17 feiert zwei wichtige Siege in Kaufbeuren

1 Stark: In der Außenseiterrolle überraschten die U17-Jungs mit zwei Siegen in Kaufbeuren. Foto: Roland Sigwart

Trotz personeller Probleme setzen die Schwenninger Jungs in der DEB-Meisterrunde ein Ausrufezeichen. Fire Wings gewinnen gegen Pforzheim souverän.









Link kopiert



Die U17 der Wild Wings Future präsentierte sich in der DEB-Meisterrunde beim ESV Kaufbeuren in beiden Spielen hervorragend, holte zwei Siege (8:4/7:5). Damit kletterten die Schwenninger in der Tabelle auf Rang elf hoch.