U17 feiert in Füssen beim 15:1 ein Schützenfest

1 Im zweiten Spiel gegen Berlin verteidigte die Schwenninger U20 bei der knappen 1:2-Heimniederlage ausgezeichnet. Aber am Ende blieben die Gastgeber ohne Punkte. Foto: Roland Sigwart

U20 zieht daheim zwei Mal gegen die starken Eisbären Juniors den Kürzeren. Fire Wings gewinnen beim Saisonstart mit 22:0 gegen Hügelsheim.









Link kopiert



Die Schwenninger U20 zog in den Heimspielen gegen die Eisbären Berlin zwei Mal den Kürzeren. Die U17 holte am Wochenende aus zwei Spielen einen Sieg. Die Fire Wings verbuchten in der neuen Baden-Württemberg-Liga einen Auftakt nach Maß.