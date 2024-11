1 Die U17-Stürmer (blaues Trikot) taten sich gegen die Eisbären Juniors in beiden Heimspielen schwer. Foto: Roland Sigwart

Schwenninger starten mit zwei klaren Niederlagen in die Meisterrunde. U20 feiert zwei Siege in Bad Tölz und verschafft sich in der DNL-Qualifikationsrunde eine gute Position.









Link kopiert



Die U20 der Wild Wings Future hat in der DNL-Qualifikationsrunde zwei Siege in Bad Tölz gefeiert. Die Schwenninger Chancen steigen, über den Umweg noch die Play-offs zu erreichen. Die U17 war beim Start in die Meisterrunde gegen Berlin daheim in der Helios Arena chancenlos.