Schwenninger Wild Wings Future: Play-offs oder Abstiegsrunde – U20 steht in Rosenheim vor „Endspielen“

1 Wild-Wings-Keeper Baran Cicek und Jason Zrinksi konnten die schmerzliche 2:4-Heimniederlage gegen Bietigheim auch nicht verhindern. Jetzt geht es in Rosenheim am letzten Wochenende der Qualifikationsrunde um Play-offs oder Abstiegsrunde. Foto: Victoria Lang

Der spannende Showdown in der DNL-Qualifikationsrunde: Schwenninger hätten sich eine bessere Ausgangsposition erarbeiten können, doch das Heimspiel am Mittwoch gegen Bietigheim ging mit 2:4 verloren.









Mehr Anspannung und Druck geht für die U20 der Wild Wings Future in der DNL-Qualifikationsrunde nicht mehr. Am letzten Wochenende vor den Play-offs wollen die Schwenninger (4./36) den letzten zu vergebenden Play-off-Platz in dieser Achtergruppe in Rosenheim verteidigen. Kurios ist nur, dass ausgerechnet punktgleiche Rosenheimer (5./36) das gleiche wollen. Eventuell entscheidet am Sonntagmittag sogar das Torverhältnis – hier liegt das Team um Coach Wayne Hynes aktuell um ein Tor besser als die jungen Starbulls.