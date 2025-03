Am vergangenen Wochenende standen die beiden letzten Punktspiele der U15 des SERC in der Saison 2024/25 auf dem Spielplan. Zunächst traf das Team von Karel Bauhof auf den Deggendorfer SC.

Im ersten Drittel entwickelte sich ein spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der SERC hatte leichtes Übergewicht, aber keine der beiden Mannschaften brachte etwas Zählbares auf die Anzeigetafel.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts handelten sich die Wild Wings Future eine Zwei-Minuten-Strafe ein. Diese nummerische Überlegenheit nutzen die Gäste postwendend, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Schwenningen drückte zwar auf den Ausgleich, allerdings waren es die Gäste, die kurz vor der zweiten Pause auf 2:0 erhöhten.

Im Abschlussdrittel erhöhte der SERC nochmals die Intensität und erzielte in der 55. Minute in Überzahl den 1:2-Anschlusstreffer. Das Team vom Neckarursprung machte keine zwei Minuten später gar den 2:2-Ausgleich, was gleichzeitig der Stand nach 60 Minuten war. Somit musste das Penaltyschießen entscheiden – mit dem besseren Ende für den SERC.

Das Duell mit den Rookie Bulls

Einen Tag später gaben die Rookie Bulls München ihre Visitenkarte in der Helios Arena ab. Vor der Partie stand bereits fest, dass die U15 des SERC auf Tabellenplatz sieben die Saison beenden werden. Direkt vom Bully weg hatten die Gäste ihre erste Chance. Allerdings waren es auch hier wieder die Gäste, die in der 10. Minute mit 1:0 in Führung gingen.

Im zweiten Drittel begann das muntere Toreschießen. Mit einem Doppelschlag in der 32. Minute ging der SERC erstmals in Führung (2:1) gehen. Allerdings stellten die Gäste mit Toren in der 35. und 37. Minute ihren Vorsprung wieder her.

Auf die erneuten Ausgleichstreffer der Wild Wings (3:3/47. + 4:4/53.) hatten die Rookie Bulls erneut umgehend (3:4/50. + 4:5/57.) eine Antwort. Somit stand es zwei Minuten vor Ende der Partie 4:5.

Der Coach der Schwenninger Wild Wings Future setzte alles auf eine Karte und nahm seinen Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Allerdings wurde das Risiko nicht belohnt, sondern München konnte das abschließende 4:6 in das verwaiste Tor erzielen.

Tabelle und DEL U15-Cup

Die U15 des Schwenninger ERC schließt die Bayernliga Meisterrunde auf Rang sieben ab. Fünf von 18 Spielen wurden gewonnen. Meister wurde der EV Landshut. Der Deggendorfer SC beendet die Runde auf Rang neun, die Rookie Bulls München auf Platz acht.

Nun heißt es für die U15 regenerieren und sich mit voller Konzentration auf das Highlight zum Saisonabschluss vorbereiten. Vom 28. bis zum 30. März findet der 32. DEL U15-Cup in der Helios Arena statt.