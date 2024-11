Neckarstädter landen beim Erwin Müller Cup in Augsburg auf Platz sieben

1 U13-Trainer Kevin Richter gibt seiner Mannschaft Feedback. Foto: Kimmel

Die U13 der Wild Wings Future war am vergangenen Wochenende zu Gast in Augsburg und hat am 13. Erwin Müller Cup teilgenommen. Weitere Teilnehmer war unter anderem die Nachwuchsmannschaften aus Mannheim, Düsseldorf, Frankfurt und Landshut.