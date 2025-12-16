Schwenninger Wild Wings Future: Keine Überraschung – U17 muss sich klar geschlagen geben

In ihrem letzten Spiel des Jahres verlieren die jungen Schwenninger in der DEB-Meisterrunde in Mannheim mit 1:8. Die Weihnachtspause wird den Jungs nun guttun.

U17 DEB-Meisterrunde: Jungadler Mannheim – Wild Wings Future 8:1 (2:0, 2:0, 4:1). Es kam für die jungen Schwenninger wie erwartet. Am Dienstagabend blieben sie gegen den Titelfavoriten ohne Chance. Beim Stand von 0:8 erzielte Noel Naimiller fünf Minuten vor dem Ende noch den Ehrentreffer. Immerhin: Zwei Drittel lang hielten die Gäste ganz ordentlich mit.

Das erste Ziel Klassenerhalt hat die U17 erreicht. In der Meisterrunde (Aktuell auf dem letzten Platz – Rang 14) wäre es ab Januar wünschenswert, wenn die Schwenninger Mannschaft zumindest noch den zwölften Platz erreichen könnte, um zumindest bei den Pre-Playoffs dann dabei zu sein. Doch die inviduelle Ausbildung der Talente hat weiterhin erste Priorität.