Schwenninger Wild Wings Future: Keine Überraschung – U17 muss sich klar geschlagen geben

In ihrem letzten Spiel des Jahres verlieren die jungen Schwenninger in der DEB-Meisterrunde in Mannheim mit 1:8. Die Weihnachtspause wird den Jungs nun guttun.
U17 DEB-Meisterrunde: Jungadler Mannheim – Wild Wings Future 8:1 (2:0, 2:0, 4:1). Es kam für die jungen Schwenninger wie erwartet. Am Dienstagabend blieben sie gegen den Titelfavoriten ohne Chance. Beim Stand von 0:8 erzielte Noel Naimiller fünf Minuten vor dem Ende noch den Ehrentreffer. Immerhin: Zwei Drittel lang hielten die Gäste ganz ordentlich mit.