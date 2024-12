1 Die U9-Mannschaft der Wild Wings Future strahlt. Der Schwenninger Nachwuchs war erfolgreich beim EBW-Turnier in Bietigheim, zeigte sein Potenzial in drei Spielen. Foto: Marco Kimmel

Hynes-Team empfängt Augsburg. U17 reist in der Meisterrunde mit viel Rückenwind nach Bad Tölz. Die Fire Wings gastieren am Freitag in Bietigheim.









Vor der Weihnachtspause sind die U20 und die U17 am Wochenende in interessanten Spielen noch einmal im Einsatz. Die Fire Wings reisen bereits am Freitag nach Bietigheim.