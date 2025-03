1 Noe Schuchewytsch trug sich in Deggendorf zweimal in die Torschützenliste der Schwenninger ein. Foto: Roland Sigwart

Schwenninger haben ihr Ziel mit zwei Siegen in der Abstiegrunde gegen Deggendorf erreicht. Die U17 scheidet gegen Köln in den Pre-Playoffs aus.









Was für ein hartes Stück Arbeit in dieser Saison für die Schwenninger U20! Doch der Klassenerhalt in der DNL ist endlich unter Dach und Fach. Die Saison ist auch für die U17 zu Ende, die in Köln mit zwei Niederlagen aus dem Pre-Playoff-Achtelfinale ausschied.