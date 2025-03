Schwenninger Wild Wings Pre-Playoffs Krimi pur – es geht in das entscheidende dritte Spiel

Schwenninger bezwingen in Spiel 2 der Serie Nürnberg in der ausverkauften Helios Arena in einem großen Kampfspiel mit 3:1. Am Donnerstag fällt die Entscheidung in Franken. Gegner im Viertelfinale ist dann ab Sonntag Hauptrundensieger ERC Ingolstadt.