Feiert Michael Bitzer bei seinem Debüt in Düsseldorf einen Sieg?

1 Erstmals in dieser DEL-Saison trägt Torhüter-Neuzugang Michael Bitzer das Wild-Wings-Trikot. Foto: Roland Sigwart

Neuzugang Mirko Höfflin sagt: „Wir wollen am Freitag den nächsten Schritt schaffen.“ Für Coach Steve Walker ist es wichtig, „dass wir unser Limit weiter nach oben schieben“.









Die Wild Wings gastieren in der DEL am Freitag (19.30 Uhr) bei der Düsseldorfer EG und empfangen am Sonntag (19.15 Uhr) den Titelverteidiger Eisbären Berlin.