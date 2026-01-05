Schwenninger Wild Wings: Fan-Lob von Walker, Wolfsburg kommt – Sonderzug-Chaos der Haie-Anhänger

Warum sich die Schwenninger im ersten Jahresspiel den Sieg in Frankfurt verdienten. Mit Wolfsburg kommt am Dienstag (14 Uhr) der nächste Direktkonkurrent. Kölner Odysee.
Die Wild Wings (10./46) sind am Sonntagabend mit einem verdienten und wichtigen 2:1-Sieg aus Frankfurt zurückgekehrt. Defensiv sehr stark, insgesamt diszipliniert und strukturiert plus zwei sehenswerte Treffer von Alex Karachun (200. DEL-Punkt) und von Sebastian Uvira. So lässt sich der erste Erfolg des neuen Jahres der Schwenninger in Frankfurt schnell umschreiben.