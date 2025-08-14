Schwenninger Wild Wings: Europas Nummer 1, Paar-Experimente und wohl rund 4000 Zuschauer

Attraktiver kann der Testspielstart der Schwenninger am Samstag (15 Uhr) nicht sein. Es kommt der Champions-Hockey-League Sieger ZSC Lions. Was Coach Steve Walker plant.
So etwas nennt man ein „Goldenes Händchen“: Bereits vor einem knappen Jahr hat Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner mit den ZSC Lions das Testspiel für diesen Samstag (15 Uhr) in der Helios Arena vereinbart. Seitdem sind die Züricher um Coach Marco Bayer Sieger der Champions Hockey League 2024/25 geworden und haben zum elften Mal den Meistertitel in der Schweiz geholt. Es gibt zu diesem Zeitpunkt einen kaum attraktiveren Sparringspartner für die Wild Wings.