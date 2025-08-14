Schwenninger Wild Wings: Europas Nummer 1, Paar-Experimente und wohl rund 4000 Zuschauer

Attraktiver kann der Testspielstart der Schwenninger am Samstag (15 Uhr) nicht sein. Es kommt der Champions-Hockey-League Sieger ZSC Lions. Was Coach Steve Walker plant.

So etwas nennt man ein „Goldenes Händchen“: Bereits vor einem knappen Jahr hat Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner mit den ZSC Lions das Testspiel für diesen Samstag (15 Uhr) in der Helios Arena vereinbart. Seitdem sind die Züricher um Coach Marco Bayer Sieger der Champions Hockey League 2024/25 geworden und haben zum elften Mal den Meistertitel in der Schweiz geholt. Es gibt zu diesem Zeitpunkt einen kaum attraktiveren Sparringspartner für die Wild Wings.

Die ersten Erwartungen

Rund 4000 Zuschauer werden deshalb beim ersten Testauftritt der Schwenninger erwartet. Neuzugang Jordan Szwarz bringt es auf den Punkt: „Wir werden in diesem Spiel genau sehen, wo wir leistungsmäßig stehen und an welchen Dingen wir zu arbeiten haben. Die Lions haben eine großartige Mannschaft. Ich finde es positiv, dass wir gleich so gefordert werden.“

Für Chefcoach Steve Walker ist es ein „sehr wertvoller Test. Die Lions werden uns schon allein läuferisch und vom Tempo her alles abverlangen. Es wird bei uns im ersten Spiel sicher noch nicht alles perfekt laufen. Es geht insgesamt in diesen Tagen darum, dass unsere Mannschaft schnell in die Systeme und in den Spielrhythmus wieder hineinfindet. Und es geht auch um effektive Lösungen in den Situationen.“

Steve Walker ist bekannt dafür, dass er auf sogenannte „Paare“ in seinen Angriffsreihen baut. Dies ist auch der Ansatz für die sehr anspruchsvolle Aufgabe am Samstag. In der Breite sollen seine Stürmer ihre individuellen Stärken in der neuen Saison noch besser ausspielen – besonders auch auf den Positionen des Mittelstürmers.

Die personellen Planungen

So werden gegen die Lions zum Beispiel Kyle Platzer und Boaz Bassen in einer Reihe beginnen, ebenso wie die beiden Neuzugänge Tim Gettinger und Jordan Szwarz. Alle Neuzugänge werden eingesetzt, damit diese möglichst schnell Walkers Spielsystem verinnerlichen.

Für Phil Hungerecker, der im Spätwinter an der Schulter operiert wurde, kommt ein Testspieleinsatz noch um rund zwei Wochen zu früh, auch wenn der Angreifer im Mannschaftstraining fleißig mitmischt. Zuschauen werden am Samstag auch Philip Feist, Arkadiusz Dziambor und Nachwuchsstürmer Erik Schuler als „überzählige“ Spieler.

Den Schwerpunkt in den ersten Trainingseinheiten hat Steve Walker auf „mehrere Bereiche“ gelegt, vor allem auch auf die Defensivarbeit. Nach dem Athletik-Training an den Vormittagen und vor der jeweiligen Eiseinheit war für die Spieler Video-Studium angesagt. „Ja, wir haben in den ersten Tagen auch sehr viel über unser System gesprochen“, berichtet der Schwenninger Chefcoach.

Das Top-Team Europas

Die ZSC Lions sind schon ein paar Tage länger drin in der Vorbereitung. Das Team um Trainer Marco Bayer blieb – im Vergleich zur Vorsaison – personell im Kern zusammen, hatte aber bereits Verletzungspech. KHL-Neuzugang Andy Andreoff verletzte sich im Oberschenkel muskulär so schwer, dass er operiert werden musste. Mit dem bisherigen Klotener Stürmer Pontus Aberg hat der Schweizer Abo-Meister aber schon Ersatz gefunden.

Im ersten Test besiegten die Lions ihr Farmteam GC Küssnacht mit 7:0. Dann lief ein Charity-Spiel gegen eine Auswahl der „Fiala Friends“, bei der Ex-Fußball-Torhüter Peter Cech im Kasten stand. Das Ergebnis (3:10) war für die Züricher in diesem Rahmen nicht wichtig – in der Helios Arena am Samstag wird es für die Lions, die in der neuen Saison in der Schweiz ihren dritten Titel in Serie anpeilen, wieder ernst.