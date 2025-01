Schwenninger Wild Wings: Es läuft fast immer der gleiche Film in Bremerhaven

1 Die Wild-Wings-Spieler Tyson Spink, Kyle Platzer und Alex Karachun (von links) hatten einiges nach der unglücklichen Niederlage in Bremerhaven zu besprechen. Foto: Eibner

Coach Steve Walker bescheinigt seiner Mannschaft nach der 1:2-Niederlage eine „gute Leistung“. Schwenninger rutschen in der DEL auf Rang neun ab. Kommt bald ein neuer Import-Stürmer?









Die Wild Wings haben am Sonntag in der DEL mit dem 1:2 in Bremerhaven eine bittere Niederlage kassiert. Bitter deshalb, weil die Schwenninger über die 60 Minuten das bessere Team waren, ein klares Chancenplus verzeichneten und auch bei der Schussbilanz (27:16) die Nase vorne hatten. Pinguins-Schlussmann Max Franzreb war bester Spieler auf dem Eis, weil er gegen die Gäste-Offensive wie ein Fels in der Brandung stand.