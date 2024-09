1 Die beiden Wild-Wings-Angreifer Alex Karachun (Mitte) und Zach Senyshyn versuchen sich gegen die Pinguins-Defensive durchzusetzen. Foto: Eibner

Tyson Spink erzielt in der stimmungsgeladenen Helios Arena um 16:24 Uhr das entscheidende Tor gegen Bremerhaven. Beide Teams liefern sich das erwartet enge Duell.









Link kopiert



Die Wild Wings haben ihr Saisonheimdebüt in der DEL am Sonntag gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Nach 186 Sekunden in der Verlängerung ließ Tyson Spink nach einer starken Einzelaktion und einem sagenhaften Move die Helios Arena mit 4728 Zuschauern um 16.24 Uhr beben.