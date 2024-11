Schwenninger Wild Wings: Erster Saisondreier ist da – 4:1 gegen Iserlohn

1 Die Wild Wings jubeln über einen hochverdienten Heimsieg gegen Iserlohn. Tylor Spink (Mitte) hat gerade das zwischenzeitliche 2:0 erzielt. Foto: Roland Sigwart

Walker-Team belohnt sich nach einer guten Leistung in der ausverkauften Helios Arena. Sehr wichtiges DEL-Kellerduell geht verdient nach Schwenningen.









Die Wild Wings haben am Freitagabend daheim in einer ausverkauften Helios Arena gegen die Iserlohn Roosters hochverdient einen wichtigen 4:1-Sieg gefeiert. Verdient deshalb, weil Schwenningen über die 60 Minuten eine sehr konstante und vor allem effektive Leistung zeigte. Wichtig deshalb, weil sich die Wild Wings mit diesem Erfolg in der Tabelle nach unten wieder einen Punkte-Puffer verschaffen.