1 Die Wild-Wings-Spieler Sebastian Uvira, Philip Feist, Daniel Schwaiger und Daniel Neumann (von links) mit jungen Fans. Foto: Wittmann

Fans und Wild Wings fiebern der neuen DEL-Saison, die am 20. September wohl mit dem Derby bei den Adler Mannheim startet, entgegen. Jetzt steht aber erst einmal das Sommertraining an.









Link kopiert



Sebastian Uvira, Philip Feist, Daniel Neumann sowie Verteidiger-Neuzugang Daniel Schwaiger (ERC Ingolstadt) gaben am Sonntag beim Laufevent „Run & Fun“ in Tuttlingen am Stand von Wild-Wings-Hauptsponsor Karl Storz eine Autogrammstunde.