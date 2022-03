1 Wild-Wings-Förderlizenzspieler Kai Zernikel – hier im Trikot des Schwenninger Kooperationspartners Freiburg – wird auch gegen Wolfsburg spielen. Foto: Eibner

Die Schwenninger Wild Wings wollen nach ihrer coronabedingten Pause mit drei Spielausfällen in Serie nun am Mittwoch (19.30 Uhr) daheim gegen Wolfsburg wieder antreten.















"Wir können dann zwar nur mit einem kleinen Kader spielen, aber wir wollen dieses Spiel gegen Wolfsburg auf jeden Fall durchziehen und nicht auch noch verlegen", gab sich Wild-Wings-Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer, der nicht an Corona erkrankt war, aber auch zuletzt fünf Tage lang in Quarantäne musste, am Montagmittag kämpferisch.

Zwölf Spieler beim Training am Montag dabei

Mit zwölf Spielern war Kreutzer am Montagvormittag bei der Rückkehr ins Training auf dem Eis gestanden. Die Aufstellung gegen Wolfsburg könnte aus Schwenninger Sicht "abenteuerlich" werden, denn noch zehn zuletzt an Corona erkrankte Spieler fehlen weiterhin.

Kai Zernikel und Philip Feist gegen Wolfsburg eingeplant

Die Schwenninger Förderlizenzspieler Kai Zernikel und Philip Feist zählen gegen Wolfsburg auf jeden Fall auch zum Schwenninger Kader.

Christof Kreutzer unterstrich am Montag noch einmal: "Wenn wir die 10+1-Spielerregelung erfüllen können, dann treten wir auch an. Irgendwelche Tricksereien sind nicht unsere Sache." Der Wild-Wings-Coach hofft, dass sich die personelle Lage in seinem Kader hin zum Auswärtsspiel am Freitag in München wieder bessert.

Christof Kreutzer glaubt nun an relevante Punkte-Quotienten-Regelung

Außerdem geht Kreutzer nun auch davon aus, "dass am Ende der Hauptrunde doch die Punktequotienten-Regelung greifen wird. Alle Hauptrundenspiele werden aus meiner Sicht nicht mehr ausgetragen werden können."