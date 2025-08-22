Schwenninger Wild Wings: Einige wertvolle Erkenntnisse, Tretboot-Ralley und Ticket-Wahnsinn

Wie Coach Steve Walker die Niederlage gegen Lugano gesehen hat. Im Spiel um Platz drei geht es am Samstag beim Bodensee-Cup entweder gegen Augsburg oder Rapperswil.
Endlich! Das Wetter in Kreuzlingen ist am Freitag besser geworden, der Regen hat aufgehört. Die 0:5-Niederlage im ersten Turnierspiel beim Bodensee-Cup konnte der positiven Grundstimmung bei den Wild Wings in deren Trainingscamp nichts anhaben. Nach einer Trainingseinheit am Freitagvormittag ging es raus auf den See zum gemeinsamen Tretbootfahren. Im modernen Sprachgebrauch auch „Teambuilding“ genannt.