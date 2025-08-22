Schwenninger Wild Wings: Einige wertvolle Erkenntnisse, Tretboot-Ralley und Ticket-Wahnsinn

Wie Coach Steve Walker die Niederlage gegen Lugano gesehen hat. Im Spiel um Platz drei geht es am Samstag beim Bodensee-Cup entweder gegen Augsburg oder Rapperswil.

Endlich! Das Wetter in Kreuzlingen ist am Freitag besser geworden, der Regen hat aufgehört. Die 0:5-Niederlage im ersten Turnierspiel beim Bodensee-Cup konnte der positiven Grundstimmung bei den Wild Wings in deren Trainingscamp nichts anhaben. Nach einer Trainingseinheit am Freitagvormittag ging es raus auf den See zum gemeinsamen Tretbootfahren. Im modernen Sprachgebrauch auch „Teambuilding“ genannt.

Aber natürlich wurden die 60 Minuten gegen den Schweizer Erstligisten, der in der vergangenen Saison fast abgestiegen wäre und nun seine Importspieler fast komplett austauschte, im Schwenninger Lager ausführlich im Nachgang besprochen.

Fakt ist, dass mit Alex Karachun, Kapitän Thomas Larkin, Phil Hungerecker, Alex Trivellato und Philip Feist wichtige Spieler – infekt- oder verletzungsbedingt – bei den Wild Wings fehlten, während der HC Lugano komplett in der Bodensee-Arena antrat.

Das sagt Steve Walker

Für Coach Steve Walker aber nur bedingt ein Argument nach der klaren Niederlage. Wichtig waren für den Wild-Wings-Trainer, der mit seinem Team in der zweiten Vorbereitungswoche schon relativ tief detailliert im Spiel-System arbeitet, die neuen Erkenntnisse.

Steve Walker zeigte sich mit den ersten 15 Minuten seines Teams nicht zufrieden: „Lugano ist hart aus der Kabine gekommen, wir haben zu schnell eine Strafe und das 0:1 kassiert. Dem 0:2 ging ein Turnover voraus. Unser zweites Drittel hat mir gefallen, aber wir haben nicht oft genug aufs Tor geschossen. Im letzten Drittel haben wir dann wieder nachgelassen. Mit dem frühen Doppelschlag in dieser Phase war das Spiel beim 0:4 entschieden. Es ist eines der Testspiele, bei dem uns eine Videoanalyse sehr weiterhilft. Lugano ist aber auch ein gutes Hockey-Team, das sehr schnell spielt.“

Für die Wild Wings geht es im Turnier am Samstag (15 Uhr) mit dem Spiel um Platz drei weiter. Der Gegner steht am Freitagabend gegen 22 Uhr fest, wenn das zweite Halbfinale zwischen Augsburg und Rapperswil gespielt ist.

Heimspiel-Tickets heiß begehrt

Währenddessen ist der Ticket-Vorverkauf für die DEL-Heimspiele im September und Oktober bei den Wild Wings in dieser Woche hervorragend angelaufen und setzt nur den Trend fort von dem, was bereits im ersten Testspiel gegen die ZSC Lions (4228 Zuschauer trotz Ferienzeit) beeindruckend war.

Das Schwenninger Eishockey ist in der Region weiterhin unglaublich gefragt und geschätzt. Das erste Heimspiel am Freitag, 19. September, gegen die Kölner Haie ist fast schon ausverkauft. Für die weiteren Heimauftritte in den ersten beiden Saisonmonaten gibt es kaum noch Sitzplatzkarten. Sollten die Schwäne erfolgreich in die neue DEL-Runde starten, dürfte der Ticket-Verkauf am Neckar immer mehr für die Interessierten zu einem „Lotteriespiel“ werden. Es ist die Anerkennung für die hervorragende Arbeit der Wild Wings seit einigen Jahren.