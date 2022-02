1 Die Wild Wings erwischten einen optimalen Start. Foto: Bundesmann

Die Wild Wings haben am Dienstagabend das wichtige Nachholspiel gegen Iserlohn im DEL-Kellerduell daheim mit 4:3 gewonnen. Bei einer Niederlage wären die Schwenninger auf den letzten Platz abgestürzt. Zwei Treffer gingen auf das Konto von Tomas Zaborsky.















Die Wild Wings saßen leistungsmäßig aber in der Achterbahn. Einem starken ersten Drittel (3:0) folgte ein enttäuschender Mittelabschnitt (0:2), bevor die Schwenninger dann im Schlussdrittel (1:1) den Sieg über die Runden brachten.

Der nach seiner Verletzungspause zurückgekehrte Wild-Wings-Verteidiger Maximilian Adam war happy: "Wir wollten unbedingt diesen Sieg, auch wenn es nicht einfach war."

Die Personalien

Adam feierte am Dienstag seinen 24. Geburtstag. Marius Möchel, der zuletzt verteidigte, rückte wieder in den Angriff. Will Weber und Tyson Spink fielen weiterhin aus. Für Maximilian Hadraschek war kein Platz mehr auf dem Spielerbogen.

Bei den Iserlohnern wurde der erkrankte Cheftrainer Kurt Kleinendorst noch einmal von Jamie Bartmann vertreten. Für die Sauerländer war es das vierte Spiel in nur sieben Tagen!

Starkes Auftaktdrittel

Die Wild Wings erwischten einen optimalen Start. Nach nur 99 Sekunden landete der Schuss von Tomas Zaborsky (6. Saisontreffer) über der Schulter von Roosters-Schlussmann Andreas Jenike zum 1:0 im Gästegehäuse. Max Görtz hatte mit viel Überblick vorbereitet. Diese schnelle Führung bildete die Grundlage für ein ausgezeichnetes erstes Drittel der Gastgeber. In der 9. Minute traf Daniel Pfaffengut nach einem Konter über Manuel Alberg zum 2:0. In den Winkel hatte Pfaffengut die Scheibe gedonnert.

Die Wild Wings standen weiterhin in der Defensive kompakt, verzeichneten in den ersten 20 Minuten 13:1-Schüsse und kamen durch Tylor Spink (16.) zum 3:0. "Wir kommen gut von hinten raus und nutzen unsere Chancen. So kann es weitergehen", hatte auch Pfaffengut ein starkes Auftaktdrittel gesehen.

Im Mittelabschnitt spielerisch völlig durchgehangen

Nur so ging es für die Wild Wings eben im Mitteldrittel nicht weiter. Sie verloren völlig den Faden, kassierten nur 50 Sekunden nach Wiederbeginn das 3:1 in Unterzahl (Joseph Whitney) und auch das 3:2 (25.) durch Taro Jentzsch. Die Gastgeber verzeichneten in dieser Phase kaum noch Offensiv-Aktionen – bis auf einen Lattenschuss von Görtz (37.) – und retteten sich förmlich mit dem knappen Vorsprung in die zweite Pause.

Doch noch ein Happy-End

Im Schlussabschnitt waren fünf Minuten gelaufen, als Tomas Zaborsky – bei Vier gegen Vier – das wichtige 4:2 nach Vorarbeit von Ken André Olimb erzielte. Doch Casey Bailey verkürzte in Überzahl 129 Sekunden vor dem Ende auf 3:4. Dann brannte aber für gut kämpfende Wild Wings nichts mehr an.

Wild Wings – Iserlohn 4:3 (3:0, 0:2, 1:1). Tore: 1:0 Zaborsky (1:39), 2:0 Pfaffengut (8:23), 3:0 Tylor Spink (15:28), 3:1 Whitney (20:50/5:4), 3:2 Jentzsch (24:37), 4:2 Zaborsky (44:21/4:4), 4:3 Bailey (57:51/6:4). Strafen: Wild Wings: 10 – Iserlohn:14. Schiedsrichter: Lukas Kohlmüller/Marian Rohatsch. Zuschauer: 1644.