1 Ein großer Lichtblick: Schwenningens Angreifer Alex Karachun trainiert nach seiner langer Verletzungspause wieder mit der Mannschaft. Nach der Deutschland-Cup-Pause soll das Comeback des Nationalstürmers über die Bühne gehen. Foto: Eibner/Lägler

In der DEL gastieren die Wild Wings am Freitag (19.30 Uhr) bei sportlich angeschlagenen Augsburgern. Am Sonntag (15.15 Uhr) kommt die Düsseldorfer EG ein zweites Mal in dieser Saison in die Helios-Arena.















Was die Wild Wings noch vor wenigen Wochen in Sachen Leistungstief durchmachen mussten, erleben nun die Augsburger Panther. Die Schwaben kassierten am Mittwoch mit dem 1:5 in Straubing ihre siebte Niederlage in Folge und werden in dieser Verfassung Probleme mit dem Klassenerhalt bekommen. Gegen die Tigers hätte Augsburg im schlimmsten Fall sogar zweistellig verlieren können, so sehr haperte es in allen Mannschaftsbereichen der Panther. Für Coach Peter Russell ist die Partie in Schwenningen laut den Augsburger Medien schon eine Art persönliche, sportliche "Schicksalspartie."

Der Ausblick von Coach Harold Kreis

Für die Wild Wings ist es eine Sechs-Punkte-Partie, die sie erfolgreich bestreiten sollten, um dem zehnten Tabellenplatz noch vor der Deutschland-Cup-Pause (nach diesem Wochenende) etwas näher zu kommen.

Schwenningens Coach Harold Kreis, der die Panther am Mittwoch gegen Straubing via TV noch einmal studierte, glaubt an ein schweres Spiel für sein Team: "Augsburg hat spielerisch mehr Potenzial, als es momentan in den Ergebnissen oder in der Tabelle abzulesen ist. Wir wollen uns jedoch nicht nach Augsburg richten, sondern diesem Spiel unseren eigenen Stempel aufdrücken."

Für Florian Elias ein besonderes Spiel

Harold Kreis und die Schwenninger Mannschaft freuten sich nach einem zuletzt straffen Spielprogramm über eine wieder normale Trainingswoche. "Diese hat uns gut getan. Wir konnten uns ein wenig regenerieren und dann wieder gezielt trainieren", berichtet Schwenningens Angreifer Florian Elias, auf den ein "besonderes Spiel" am Freitag wartet.

Der 20-Jährige wuchs in der Region Augsburg auf. Seine Familie und seine Freunde werden im Curt-Frenzel-Stadion beim Gastspiel der Wild Wings dabei sein. "Ein Freund von mir plant sogar, mit einem Augsburger Trikot im Schwenninger Block zu stehen. Meine Eltern drücken natürlich uns die Daumen", lacht Florian Elias.

Die Personalien

David Ullström wird nach seiner Pause gegen Frankfurt wieder dabei sein – ebenso in der Verteidigung der nach einer Grippe genesene Kai Zernikel. Im Tor steht Joacim Eriksson. Positive Nachrichten gibt es vom lange verletzten Nationalstürmer Alex Karachun, der in dieser Woche erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnahm. Mit seinem Comeback wird nach der Deutschland-Cup-Pause gerechnet.

Wer ist international unterwegs?

Johannes Huß wurde von Bundestrainer Toni Söderholm nicht für den Deutschland-Cup nominiert. Dafür erhielten Philip Feist und Kai Zernikel eine Einladung für das deutsche U20-Team, das beim Vier-Nationen-Turnier vom 8. bis 13. November im schweizerischen Monthey startet.

Alex Trivellato und Peter Spornberger treten ab der kommenden Woche mit Italien bei einem Turnier in Ungarn an.