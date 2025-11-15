Schwenninger Wild Wings: Ein hart erkämpfter Sieg und eine erhoffte Leistungssteigerung

Die Stimmung im Lager der Wild Wings war nach dem 2:0-Arbeitssieg in Dresden zwiegespalten. Am Sonntag geht es für die Neckarstädter daheim gegen Iserlohn weiter.
Der 2:0-Auswärtssieg in Dresden war sicherlich nicht das beste Spiel dieser Schwenninger Saison. Noch war er das ansehnlichste oder unterhaltsamste. Es war ein Arbeitssieg – und dennoch der perfekte Re-Start nach der Deutschland-Cup-Pause. „Wir müssen Dresden Respekt zollen. Sie haben uns viel abverlangt“, sagte Wild-Wings-Headcoach Steve Walker nach der Partie über das DEL-Schlusslicht. „Das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Wir sind glücklich darüber, auf der richtigen Seite zu stehen.“