Die Neckarstädter sind noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und können sich für die kommende Saison die Dienste von Teemu Pulkkinen (32) sichern. Dies teilten die Schwenninger am Mittwoch mit.

Der Flügelstürmer bestritt für die Detroit Red Wings, die Minnesota Wild sowie die Arizona Coyotes insgesamt 83 Spiele in der NHL, nachdem ihn die Organisation aus Motor-City 2010 im Draft gezogen hatte.

In den vergangenen elf Jahren lief der Rechtsschütze hauptsächlich in der AHL (288 Spiele/257 Punkte) und später in der KHL (0,58 Punkte pro Partie) auf. Nun steigt beim ehemaligen finnischen Nationalspieler die Vorfreude auf die Wild Wings, zu

denen er bereits am Donnerstag stoßen wird.

Teemu Pulkkinen

„Zunächst möchte ich mich beim Club für die Möglichkeit bedanken, in der DEL zu spielen, denn ich habe viel Gutes über das Eishockey in Deutschland gehört. Ich bin wirklich aufgeregt und freue mich sehr, für die Wild Wings auflaufen zu können. Alles, was ich über den Standort in Erfahrung gebracht habe, war wirklich großartig. Nun ist es an mir, von diesem Vertrauen in mich etwas zurückzugeben und das Team bestmöglich zu unterstützen“, blickt Teemu Pulkkinen auf sein Engagement am Neckar voraus.

Larkin hat den Pass

Die Wild Wings werden dennoch mit neun Importspielern in die neue Saison starten. Nach langer und intensiver Prüfung konnten die Behörden dem 33-jährigen Kapitän Thomas Larkin nun die Einbürgerungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland überreichen.

„Ich bin wirklich glücklich, dass meine Verbundenheit zu Deutschland jetzt auch auf diese Weise zum Ausdruck kommt. Durch meine Frau und meine beiden Kinder sowie meinen Beruf bin ich schon so lange Teil dieser Gesellschaft, in der ich mich unheimlich wohl und zugehörig fühle“,unterstreicht Thomas Larkin.