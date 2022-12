Ein 4:1 in Köln als Belohnung am Nikolausabend

1 Die Wild Wings in Köln: Effektiv bei ihren Chancen – sehr stabil in der Verteidigung. Alex Karachun (rechts) bremst gleich Alex Roach aus. Foto: Eibner/Haesler

Die Wild Wings haben in der DEL am Dienstagabend bei den Kölner Haien überzeugend mit 4:1 gewonnen. Es war der dritte Sieg aus den vergangenen vier Spielen.















Kurioserweise hatten die Schwenninger in der Kölner Lanxess-Arena – exakt wie am Sonntag in Düsseldorf – nach starken zwei Dritteln wieder mit 3:0 geführt. Doch dieses Mal gaben die Wild Wings das Spiel gegen die Haie nicht mehr aus den Händen.Schwenningens Coach Harold Kreis lobte sein Team nach dem Schlusszeichen in Köln: "Die Jungs haben hart für den Sieg gekämpft. Wir haben – anders als in Düsseldorf – heute nach dem 3:0 weitergespielt. Das war entscheidend."Für Wild-Wings-Stürmer Sebastian Uvira war es ein ganz besonderer Abend. Zum ersten Mal in dieser Saison kehrte der frühere Kölner an seine frühere Wirkungsstätte in den Lanxess Arena zurück. Uvira gab vorm Spielbeginn zu: "Das erste Mal wieder in Köln zu spielen, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich auch auf das Wiedersehen mit vielen früheren Weggefährten."

Das erste Drittel

Bei den Wild Wings fehlte weiterhin David Ullström (Leistenverletzung). Der U20-Spieler Victor Buchner zählte zum Kader. Im Tor stand Joacim Eriksson.Die Partie begann optimal für Schwenningen. Nach nur 68 Sekunden stand es 1:0 für die Gäste. Tyson Spink hatte von der rechten Angriffsseite punktgenau seinem Bruder Tylor aufgelegt, der Kölns Keeper Mikro Pantkowski bei seinem elften Saisontor keine Chance ließ. Die Wild Wings überstanden dann wenig später ein Unterzahlspiel und verteidigten im ersten Drittel hervorragend. Die Haie hatten kaum Platz sich "freizuschwimmen", so nah waren die Neckarstädter an ihren Gegenspielern in dieser Phase dran. Mit einem verdienten 1:0 für die Gäste ging es in die erste Pause.

Der Mittelabschnitt

Das zweite Drittel begann erneut optimal für die "Schwäne". Boaz Bassen hatte nach 109 Sekunden abgezogen – sein noch leicht von Kölns Oblinger abgefälschter Schuss schlug zum 2:0 ein. Die Wild Wings ließen sich in der Folgezeit auch nicht von einigen umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen aus der Spur bringen.

Bei den Haien war zu spüren, dass die ganz große Spannung aus dem Winter-Game-Spiel am Samstag nun etwas bei ihnen nach der Rückkehr in den Liga-Alltag raus war. In der 37.Minute erzielte Miks Indrasis nach einer feinen Einzelleistung das 3:0 für Schwenningen. In der zweiten Pause wollte Gäste-Verteidiger Johannes Huß keinen Vergleich zur 3:0-Führung in Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt ziehen: "Ich bin nicht abergläubisch. Das ist ein anderes Spiel. Wir müssen das Ding jetzt einfach heimbringen."

Die Schlussphase

Die Wild Wings mussten das 3:1 in der 47.Minute nach einem Distanzschuss von Brady Austin hinnehmen. Die Mannschaft von Coach Uwe Krupp warf nun noch einmal alles in die Waagschale, doch die Schwenninger überstanden mit viel Laufarbeit im eigenen Drittel diesen Druck und schafften per empty-net-goal durch Tyson Spink (60.) den vedienten 4:1-Endstand.

Die Statistik

Kölner Haie – Wild Wings 1:4 (0:1/0:2/1:1). Tore: 0:1 Tylor Spink (1:28 – Assist: Tyson Spink), 0:2 Bassen (21:49 – Olimb und DeFazio), 0:3 Indrasis (36:02 – Ramage und Karachun), 1:3 Austin (46:04 – Matsumoto), 1:4 Tyson Spink (59:22/5:6 – Hungerecker und Tylor Spink). Strafen: Köln:10 – Wild Wings: 12. Schiedsrichter: Ansons/Schukies. Zuschauer: 8715.