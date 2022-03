Die Wild Wings haben in der DEL den Klassenerhalt am Mittwochabend geschafft. Dies in der Zuschauerrolle, denn die Adler Mannheim besiegten – entscheidend – Schwenningens Direktkonkurrenten Krefeld in der SAP-Arena mit 6:1.















Damit muss das DEL-Gründungsmitglied Krefeld (1994) nach knapp 30 Jahren aus der deutschen Eliteklasse sportlich absteigen. Ob es aber tatsächlich dazu kommt, bleibt offen. Die Krefelder werden wahrscheinlich den Klageweg beschreiten.

Um die Wild Wings im Kampf um den Klassenerhalt noch einzuholen, hätten die Krefelder in ihrem drittletzten Spiel der Hauptrunde am Mittwochabend in Mannheim zumindest schon einmal mit einem Zwei-Punkte-Gewinn beginnen müssen.

Doch dies gelang den Pinguinen nicht. Die Mannheimer Adler in Spiel 1 unter ihrem neuen Coach Bill Stewart traten bei ihrem 6:1-Sieg sehr souverän auf.

Christof Kreutzer ist einfach nur "erleichtert"

Nach dem Sieg der Adler war Wild-Wings-Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer, der die Partie daheim in Niedereschach am Fernseher verfolgte, "einfach nur erleichtert. Es ist gut, dass jetzt der Deckel für uns drauf ist und wir nun auch weiter unsere Planungen für die kommende DEL-Saison vorantreiben können. Aufgrund der erstmaligen Abstiegsregelung in der DEL ist der Druck in den vergangenen Wochen schon enorm angewachsen", so seine erste Reaktion.

Die Krefelder erlebten also in der Mannheimer SAP-Arena eine "historische" Niederlage, die sie – vorerst – in die DEL2 schickt.

Pinguine-Spieler Dominik Tiffels: "Eine Sch...situation"

Pinguine-Spieler Dominik Tiffels war nach Spielende bitter enttäuscht. "Das ist für den Verein und uns eine Sch...situation. Unser Auftritt war heute peinlich und ein Spiegelbild unserer Saison."

Krefelder werden wahrscheinlich klagen

Krefelds Geschäftsführer Sergey Saveljev kündigte bereits vor einigen Wochen an, dass die Pinguine bei einem Abstieg aus der DEL den Klageweg beschreiten werden. Dies mit dem Hinweis auf eine – coronabedingt – sportlich chaotische Hauptrunde, in der auch oft von Wettbewerbsverzerrung die Rede war. Und mit dieser Argumentation dürften die Chancen der Krefelder auch nicht so schlecht sein, eventuell im Spätfrühjahr über irgendeinen Gerichtsentscheid doch noch weiter in der deutsche Eliteklasse spielen zu können.

Saisonabschlussfeier für Wild-Wings-Fans wohl schon am Sonntag

Die Wild Wings hingegen können nun in ihren letzten Hauptrundenspielen am Freitag in Ingolstadt und am Sonntag daheim gegen Nürnberg ohne Druck aufspielen. Möglicherweise wird das letzte Heimspiel am Sonntag in der Helios-Arena auch gleichzeitig anschließend noch die obligatorische Saisonabschlussfeier mit den Fans sehen.

Der Kommentar: Mit viel Glück

Von Michael Bundesmann

Ausgerechnet die Mannheimer Adler – der große Erzrivale der Wild Wings – haben nun entscheidende Schützenhilfe zum Klassenerhalt geleistet. Dies passt auch zur gesamten Saison der Schwenninger. In einem Schulzeugnis von Kapitän Travis Turnbull und Co. würde ganz nüchtern "versetzt" stehen. Nicht mehr und nicht weniger. Der große Jubel bricht jetzt am traditionellen Eishockey-Standort Schwenningen ganz bestimmt nicht aus. Die Zielsetzung (Play-offs) war vor der Saison 2021/22 schließlich eine ganz andere. Glück hatten die Schwenninger Profis nun auch noch, dass die DEL die Absteigerzahl von zwei auf eins herunterschraubte – und Krefeld eben noch den einen Tick in der Tabelle schlechter war. Die Wahrheit ist: Die Entwicklung im Schwenninger Eishockey stagniert – mit kleinen positiven Ausreißern – seit Jahren. Es empfiehlt sich für die Verantwortlichen auch einmal ein Blick nach Bremerhaven, Bietigheim oder Straubing, die es dort mit weniger Geld viel besser machen.