Schwenninger Wild Wings: Die Suche nach der Teamchemie

1 Für Phil Hungerecker (links) und Co. war gegen die Augsburger Defensive zu oft im letzten Moment kein Durchkommen. Foto: Roland Sigwart Steve Walker spricht von Problemen vor dem Tor und Zach Senyshyn von Schläfrigkeit. Die Stimmen zur 3:5-Heimniederlage der Wild Wings gegen Augsburg.







Bill Peters (Augsburg): „Es war ein sehr hochklassiges und umkämpftes Spiel. Auch wenn wir nach dem ersten Drittel geführt haben, hatte Schwenningen viele Chancen. Ein großes Lob an Peyton Jones – er hat uns im Spiel gehalten. Ich finde, dass wir dann ab dem zweiten Drittel besser waren. Schwenningen macht es natürlich gut, wieder zurückzukommen. Es war ein gutes Wochenende für uns, wir sind auf dem richtigen Weg. Die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Aber die Saison ist noch lang – wir haben jetzt erst ein Fünftel hinter uns.“