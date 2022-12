1 Noch nie war er so wertvoll für die Wild Wings wie heute: Tyson Spink (rechts) führt mit 15 Treffern die Torschützenliste in der DEL nun an. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings bleiben in der DEL in der Erfolgsspur. Ihre Nordtournee in Wolfsburg und in Berlin in dieser Woche war mit sechs Punkten ein voller Erfolg. Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Schwenninger mit dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers weiter.















Diese Heimpartie der Wild Wings gegen Tabellenvierten aus Straubing hat sogar etwas Historisches. Erstmals werden die Schwenninger parallel zu einem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in der Helios Arena um die Scheibe kämpfen. Gut möglich, dass ein paar Eishockey/Fußball-Fans das Finale in Katar zwischen Argentinien und Frankreich (16 Uhr) vorziehen, doch der Großteil der Wild-Wings-Anhänger wird am Sonntag pünktlich wieder auf der Matte stehen und hoffen, dass ihre Mannschaft ihre Erfolgsserie in der DEL mit einem fünften Dreier in knapp zwei Wochen weiter ausbaut.