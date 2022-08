1 Bei den Wild Wings möchte Angreifer Phil Hungerecker wieder richtig durchstarten. Foto: Michael Kienzler

Angreifer Phil Hungerecker war einer der ersten Neuverpflichtungen der Wild Wings im Frühjahr. Nach einer für ihn nicht so erfolgreichen Zeit in Wolfsburg steht der 28-Jährige vor einem Neuanfang.















Link kopiert

Längst ist er in Schwenningen gut angekommen. "Es macht schon richtig viel Spaß hier, das Team ist auf dem richtigen Weg", sagt Phil Hungerecker nach den ersten zwei Wochen der Vorbereitung. Der Stürmer, der gerne in seiner Freizeit den Kochlöffel schwingt, kam von den Grizzlys aus Wolfsburg an den Neckarursprung. Er will bei den Wild Wings seine Torgefährlichkeit zeigen.