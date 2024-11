Schwenninger Wild Wings: Die Mentalitätsmonster von Berlin genießen nun fünf freie Tage

1 Der Schwenninger Wahnsinn in Berlin: Zach Senyshyn hat soeben den 4:3-Siegtreffer erzielt. Seine Teamkollegen Tylor Spink (vorne) und Thomas Larkin freuen sich riesig. Foto: City-Press

Coach Steve Walker lobt sein Team für eine Top-Einstellung. Siegtorschütze Zach Senyshyn ist überzeugt: „Das gibt uns noch einmal einen Schub.“









Link kopiert



In einem fantastischen Endspurt haben die Wild Wings am Sonntag das Spiel beim Tabellenführer Berlin (4:3 nach Verlängerung) noch an sich gerissen. Die Schwenninger bewiesen nach einem 1:3-Rückstand eine unglaubliche Mentalität und einmal mehr ihren großen Charakter. Man kann die Mannschaft von Coach Steve Walker im ersten Teil der DEL-Hauptrunde in Sachen spielerische Abläufe und Effektivität kritisieren, aber nicht bei den Themen Einstellung und Moral.