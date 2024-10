Die Alarmglocken gehen am Neckar an

1 So sah es in Nürnberg am Sonntagabend aus: Die Ice Tigers jubeln – Kyle Platzer (vorne) ist enttäuscht. Foto: Eibner

Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntagabend in Nürnberg nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung mit 1:4 verloren und stehen nach dem ersten Viertel der DEL-Hauptrunde (13 Spiele/14 Punkte) nur auf dem drittletzten Platz.