"Deutschland-Cup in Schwenningen leider so nicht möglich"

1 Ein Deutschland-Cup-Turnier in Schwenningen würde gute Zuschauerzahlen bringen. Aber die Rahmenbedingungen passen laut Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner dafür nicht. Foto: Roland Sigwart

Wird der Deutschland-Cup in den kommenden beiden Jahren in der Schwenninger Helios Arena stattfinden? Dieses Gerücht tauchte beim aktuellen Turnier in Krefeld auf.















Die Zuschauerzahlen beim diesjährigen Deutschland-Cup blieben hinter den Erwartungen zurück. Am Donnerstag beim Eröffnungsspiel des deutschen Teams gegen Dänemark (3:2 nach Verlängerung) verloren sich sogar weniger als 1000 Fans in der Krefelder Yayla-Arena. Der DEB-Präsident Peter Merten war angesichts der schlechten Besucherresonanz "verschnupft": "Wir sind jetzt zum fünften Mal hier. Der Neuerungseffekt in Krefeld ist verflogen. Wir wollen mit dem Turnier an einen anderen Standort, in eine andere Region", so seine klare Aussage. Und plötzlich hieß es in Krefeld: Schwenningen hätte als Austragungsort für die beiden kommenden Jahre Interesse. Ab 2025 soll der Deutschland-Cup dann ja fest in der neuen Münchner Arena jährlich stattfinden.

Keine Bewerbung getätigt

Von einem angeblichen Interesse von Villingen-Schwenningen am Deutschland-Cup-Turnier weiß allerdings Christoph Sandner, der Geschäftsführer der Schwenninger Wild Wings, nichts. "Wir haben uns jedenfalls nicht beworben und außerdem muss dies ja auch die Stadt letztendlich entscheiden."

Christoph Sandner sähe auch Kapazitätsprobleme bei der Austragung des Deutschland-Cups in Schwenningen. "Vier Mannschaften würde allein schon die Unterbringungsmöglichkeiten in unserer Kabinen in der Helios Arena sprengen. Natürlich lief das Länderspiel im Mai bei uns zwischen dem deutschen Team und Österreich erfolgreich, aber dies passierte eben in einem kleineren Rahmen", gibt Christoph Sandner zu bedenken.

Christoph Sandner: "Wir hätten gute Zuschauerzahlen"

Der Wild-Wings-Geschäftsführer ist aber andererseits davon überzeugt, "dass wir bei einem Deutschland-Cup in Schwenningen sicherlich gute Zuschauerzahlen hätten. Aber wie gesagt, im Moment sehe ich persönlich keine Möglichkeiten, dieses Turnier nach Schwenningen zu bekommen."

Bei der WM-Generalprobe des deutschen Teams im Mai waren 5000 Zuschauer in die Helios-Arena gekommen und hatten für eine fantastische Stimmung gesorgt. Einige deutsche Nationalspieler hatten damals betont, wie gerne sie in Schwenningen spielen.