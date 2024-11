1 Die Helios Arena dürfte wieder „brennen“. Zum ersten Mal in dieser DEL-Saison kommt Mannheim zum Derby. Foto: Roland Sigwart

Am Freitag (19.30 Uhr) kommen die Mannheimer Adler in die ausverkaufte Helios Arena. Für die Schwenninger zählen ab sofort vor allem Ergebnisse. Am Sonntag gastieren die Schwäne in Köln.









Die Leistungen der Wild Wings stimmten zuletzt – aber die Ergebnisse weniger. In dieser Hinsicht wächst der Druck auf die Schwenninger vor dem Heimderby gegen Mannheim (Freitag, 19.30 Uhr) und am Sonntag in Köln (16.30 Uhr).