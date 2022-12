Der vierte Sieg in Folge: Mit 4:2 Berlin bezwungen

1 Die Wild Wings jubeln weiter. Phil Hungerecker (links) und Tyson Spink freuen sich in Berlin. Foto: Eibner/Koch

Die Schwenninger Erfolgsstory geht weiter. Die Wild Wings haben in der DEL am Freitagabend bei den Eisbären Berlin mit 4:2 gewonnen und verbuchten ihren vierten Sieg in Folge. Die Krise des Titelverteidigers Berlin verschärft sich weiter.















Schwenningens Angreifer Phil Hungerecker freute sich nach dem Schlusszeichen: "Diese Serie tut uns richtig gut, aber unser Weg geht ja weiter."

Lob von Stefan Wagner

Eine Woche ist vergangen, dass Stefan Wagner als Geschäftsführer und Sportdirektor nach Schwenningen zurückgekehrt ist. Vor der Partie gegen Berlin verriet er, "dass ich bereits mit allen Spielern ein Gespräch geführt habe. Die Mannschaft ist mit unserem Trainer Harold Kreis auf einem guten Weg. Das passt aktuell gut".

Zwei Rückkehrer

Gegen die Eisbären stand Joacim Eriksson wieder im Tor. Angreifer Daniel Pfaffengut kehrte nach seiner Verletzungspause ebenfalls zurück. Weiterhin fehlen die beiden verletzten Stürmer David Ullström und Mitch Wahl. Beide zeigen sich aber zuversichtlich, zeitnah wieder spielen zu können.

Die Berliner waren nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Iserlohn am Mittwoch auf den vorletzten Platz abgerutscht – ein vorläufiger Höhepunkt der dicken Krise des DEL-Titelverteidigers.

Ein idealer Start

Die Wild Wings erwischten in der Mercedes-Benz Arena eine optimalen Start. Nach nur 73 Sekunden hatte Phil Hungerecker – nach Vorbereitung von Tyson und Tylor Spink – Berlins Keeper Tobias Ancicka zum 1:0 überwunden.

Doch dann wurde dieses erste Drittel zerfahren und sah wenige Höhepunkte. Die Eisbären waren aber bei ihren wenigen Torchancen effektiv. Mit einem sehenswerten Schuss erzielte Leonhard Pföderl (6.) den 1:1-Ausgleich. Anschließend kassierte bei Schwenningen Brandon DeFazio eine unnötige Strafe. Die Wild Wings wurden mit dem 1:2 durch Kevin Clark (11.) bestraft. Klar war aus Schwenninger Sicht in der ersten Pause: Die Gäste mussten sich in den restlichen 40 Minuten steigern.

Der zweite Abschnitt

Die Eisbären kamen mit viel Schwung ins Mitteldrittel, doch die Neckarstädter verteidigten gut und schafften in der 31.Minute durch Tylor Spink und seinem zwölften Saisontreffer das wichtige 2:2. In der letzten Druckphase des zweiten Abschnitts gelang den Schwenningern auch das 3:2 durch Miks Indrasis, der eine ganz kurze Desorientierung von Berlins Torhütr Ancicka schlau ausgenutzt hatte. Tylor Spink atmete in der zweiten und letzten Pause erst einmal durch: "Berlin hat eine gute Mannschaft. Es war wichtig, dass wir nach deren Druckphase die Wende geschafft haben."

Die Schlussphase

Das Schlussdrittel wurde für die Wild Wings zum Geduldsspiel. Zwei Überzahlspiele konnten sie erst einmal nicht zum wichtigen vierten Treffer nutzen. Kapitän John Ramage (52.) traf nur den Pfosten. Joacim Eriksson musste nun alles aufbieten, denn die Berliner erhöhten noch einmal den Druck. Doch per Empty-net-Goal sorgte Tyson Spink für den 4:2-Endstand für erneut hart arbeitende Wild Wings. Die Berliner Fans verabschiedeten ihr Team mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Die Statistik

Eisbären Berlin – Wild Wings 2:4 (2:1/0:2/0:1). Tore: 0:1 Hungerecker (2. – Assists: Tylor und Tyson Spink), 1:1 Pföderl (5:13 –Zerter-Gossage), 2:1 Clark (10:32/5:4 – Frank Hördler und Noebels), 2:2 Tylor Spink (30:08 – Hungerecker und Olimb), 2:3 Indrasis (39:30 – Karachun und Huss), 2:4 Tyson Spink (59:19/5:6). Strafen: Eisbären: 10 – Wild Wings: 10. Schiedsrichter: Hoppe/Mac Farlane. Zuschauer: 9879 (darunter 30 Wild-Wings-Fans).