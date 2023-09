Die Neckarstädter verlieren zwar mit 4:5 in Augsburg, doch es gibt in der Offensive wieder positive Ansätze. Allerdings passieren die Gegentore zu leicht. Görtz wird noch geschont.

Die Wild Wings haben ihr letztes Testspiel vor dem DEL-Start in einer Woche gegen Mannheim am Freitagabend in Augsburg mit 4:5 verloren. Der Leistungstrend bei den Schwenningern ist wieder leicht ansteigend. Allerdings ließ die Mannschaft von Coach Steve Walker bei der Saison-Generalprobe zu viel zu.

Die Personalien

Bei der Aufstellung der Wild Wings im Curt-Frenzel-Stadion gab es eine Überraschung. Max Görtz fehlte – wie zuletzt auch gegen Kloten – erneut im Angriff. Der Schwede ist noch leicht angeschlagen, wurde von Coach Steve Walker vorsichtshalber geschont.

Augsburgs Trainer Christof Kreutzer, der sich sehr auf das Wiedersehen mit seiner Ex-Mannschaft gefreut hatte, musste auf seine langzeitverletzten Leistungsträger Simon Sezemsky und Justin Volek verzichten.

Das erste Drittel

Gäste-Keeper Joacim Eriksson stand nach nur wenigen Sekunden schon im Mittelpunkt, als er eine gute Möglichkeit von Augsburgs Jere Karjalainen parierte.

Dann verzeichneten die Wild Wings eine druckvolle Phase. In der fünften Minute beendete Sebastian Uvira – nach Vorarbeit von Tyson Spink – mit seinem Treffer zum 1:0 die lange Torflaute der Schwenninger, die zuvor in 13 Dritteln nicht mehr getroffen hatten. Panther-Keeper und Routinier Denis Endras blieb nur das Nachsehen.

Alex Karachun verzeichnete für die Gäste die nächste Möglichkeit, ehe Augsburg im Gegenzug durch Karjalainen zum 1:1 (14.) ausglich.

Das Mitteldrittel

Die Wild fanden gut in den zweiten Abschnitt hinein. Nach toller Übersicht von Kyle Platzer erzielte Alex Karachun (21.) das 2:1. Aber die Panther reagierten eiskalt und konsequent mit dem 2:2 durch Neuzugang Niklas Andersen (Distanzschuss/23.) und dem 3:2 nach einem Solo von Alex Oblinger (26.). Das 3:3 der Gäste fiel nach einem Bilderbuch-Unterzahl-Angriff über Kapitän Thomas Larkin, Tyson Spink und dem Torschützen Tylor Spink (sehenswerter Rückhandschuss/29.).

Unsere Empfehlung für Sie Schwenninger Wild Wings Thomas Larkin ist der neue Kapitän Seine vier Assistenten sind die Verteidiger Daryl Boyle und Will Weber sowie die beiden Stürmer Ken André Olimb und Daniel Pfaffengut.

In Überzahl kam Augsburg durch den starken Karjalainen (33.) zum 4:3.

Der Schlussabschnitt

Hier waren neun Minuten gespielt, als Luke Esposito – etwas glücklich – für die Gastgeber das 5:3 erzielte. Die Wild Wings antworteten mit dem 4:5 durch Alex Trivellato (bei 4:4) in der 54. Minute. In den letzten 70 Sekunden schafften die Wild Wings trotz phasenweise Überzahl nicht mehr den Ausgleich.

An diesem Samstag steigt ab 14 Uhr auf der Schwenninger Möglingshöhe die Saisoneröffnungsfeier der Wild Wings mit ihren Fans.