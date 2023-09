1 Besser konnte der Terminplan nicht sein: Die Wild-Wings-Fans sind heiß auf das Derby beim Saisonstart in der Helios Arena. Foto: Roland Sigwart

Coach Steve Walker sieht Ansätze, um am Freitag (19.30 Uhr) das Top-Team aus Mannheim zu ärgern. Max Görtz kehrt zurück. Alex Karachun verlängert für zwei Jahre.











Es ist so weit! Mit dem Heimderby am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Mannheimer Adler starten die Wild Wings – seit ihrer Rückkehr in 2013 – in ihre elfte DEL-Saison. Am Sonntag (16.30 Uhr) gastieren die Neckarstädter in Iserlohn.