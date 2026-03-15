Schwenninger Wild Wings: Der nächste Schritt ist möglich

Die Wild Wings haben erneut den Einzug in die Pre-Playoffs geschafft. Sportredakteur Michael Bundesmann ist überzeugt davon, dass Schwenningen das Viertelfinale erreicht.

Zunächst einmal Glückwunsch an die Wild Wings! Zum dritten Mal in Folge stehen die Schwenninger in den Play-offs. Das spricht für jahrelange ausgezeichnete Arbeit von Management, Trainer und Mannschaft. Wichtig für die Gesamtentwicklung des Eishockey-Standorts Schwenningen wäre nun der nächste Schritt, zumindest das Erreichen des Viertelfinales.

Dieser ist in der kurzen Pre-Play-off-Serie gegen Wolfsburg ab Mittwoch möglich. Die Schwenninger Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen als Einheit hervorragend präsentiert – nicht zuletzt beim kommenden Kontrahenten mit 4:2 gewonnen.

Unsere Empfehlung für Sie Schwenninger Wild Wings in Mannheim Neunter – Wild Wings müssen am Mittwoch zuerst in Wolfsburg antreten Die Schwenninger verlieren in Mannheim mit 2:4. Sieben Sekunden vor dem Ende holen die Wolfsburger in Augsburg den entscheidenden Punkt und rücken auf Rang acht vor.

Das Heimrecht wäre zwar ein erster Vorteil gewesen, aber die DEL-Statistik der Pre-Play-off-Serien spricht für die Wild Wings. In den vergangenen 17 Jahren löste zehnmal der Tabellenneunte gegen den Achten das Ticket für das Viertelfinale.

Es ist alles angerichtet, die Vorfreude bei den Schwenninger Fans und beim Team ist riesig. Am Mittwoch beginnt das nächste Spektakel in dieser Saison!