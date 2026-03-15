Schwenninger Wild Wings: Der nächste Schritt ist möglich

Die Wild Wings haben erneut den Einzug in die Pre-Playoffs geschafft. Sportredakteur Michael Bundesmann ist überzeugt davon, dass Schwenningen das Viertelfinale erreicht.
Zunächst einmal Glückwunsch an die Wild Wings! Zum dritten Mal in Folge stehen die Schwenninger in den Play-offs. Das spricht für jahrelange ausgezeichnete Arbeit von Management, Trainer und Mannschaft. Wichtig für die Gesamtentwicklung des Eishockey-Standorts Schwenningen wäre nun der nächste Schritt, zumindest das Erreichen des Viertelfinales.