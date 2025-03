Schwenninger Wild Wings: Der Eishockey-Standort lebt – und wie!

1 Einmalig sind auch die Schwenninger Fans, die in Nürnberg ihr Team wieder hervorragend unterstützten. Allein zwölfmal waren Heimspiele der Wild Wings in dieser Saison ausverkauft. Foto: Eibner

Das Aus in den Pre-Playoffs gegen gleichstarke Nürnberger ist sehr bitter. Doch in wenigen Tagen werden der Stolz sowie die positiven Gefühle bei den Wild Wings und ihren fantastischen Fans nach einer insgesamt erneut erfolgreichen DEL-Saison überwiegen, meint Sportredakteur Michael Bundesmann.









Link kopiert



Ja, die Enttäuschung sitzt erst einmal tief! Die Wild Wings hätten das Play-off-Viertelfinale gegen den Titelfavoriten Ingolstadt verdient gehabt. Schwenningen und Nürnberg haben sich eine atemberaubende, kurze Pre-Play-off-Serie geliefert. Am Ende war das Heimrecht, das die Mannschaft vom Neckarursprung in einem für sie enttäuschenden Februar in der Hauptrunde verspielt hatte, auch ausschlaggebend dafür, dass die Ice Tigers nun eine Runde weiterziehen.