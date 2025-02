Schwenninger Wild Wings DEL: Warum Phil Hungerecker mit dieser Saison „noch längst nicht“ fertig ist

1 Am vergangenen Samstag im Fitness-Raum der Wild Wings: Phil Hungerecker absolviert gerade eine Übung mit seinem linken Arm, die der Mobilisation des Schultergelenks dient. Foto: Wild Wings

Der lange verletzte Stürmer arbeitet hart an seinem Comeback und sagt: „Ich denke momentan nur von Woche zu Woche.“ Wie er die Spiele seines Teams verfolgt.









Link kopiert



Während die Schwenninger Mannschaft an diesem Vormittag noch ein leichtes Eistraining absolviert und sich dann auf das DEL-Duell in Straubing (Mittwoch, 19.30 Uhr) vorbereitet, wird Angreifer Phil Hungerecker wieder eine Athletik-Einheit in der Helios Arena absolvieren und anschließend auch auf dem Eis trainieren. Ein Besuch beim Physiotherapeuten ist ebenfalls geplant.